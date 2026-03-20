В Иркутской области впервые пройдет «Семейная зарница»

Второй сезон этой игры запустили Движение Первых, «Юнармия», Государственный фонд «Защитники Отечества» и Центр «ВОИН». Торжественный старт проекту в Национальном центре «Россия» дали Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев», семейные команды, ставшие победителями и финалистами прошлого сезона игры. Инициативу статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой провести «Семейную зарницу» поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Подать заявку на участие в игре можно до 24 апреля 2026 года на официальном сайте Движения Первых, сообщает пресс-служба областного Правительства. «Во время муниципального и регионального этапов пройдет семейный фестиваль, в ходе которого участники не только сразятся в конкурсных состязаниях, но также посетят мастер-классы и выставки в поддержку участников СВО. Финал масштабной игры пройдет в августе-сентябре 2026-го, объединив 89 семей со всей России и столько же наставников», — сообщил председатель Совета регионального отделения Движения Первых Иркутской области Сергей Перфильев.
Напомним, что в Иркутской области продолжается регистрация отрядов на Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». Первые отборочные и муниципальные этапы уже прошли в Братске, Зиме, а также в Осинском, Зиминском, Аларском, Усольском районах и Нижнеилимском округе. В проекте принимают участие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций, а также организаций высшего образования. Регистрация продлится до 31 марта.
