«Связано с качеством жизни»: Костюк рассказала о законе в ЕАО о запрете склонения к аборту

Глава Еврейской автономной области Мария Костюк объяснила необходимость принятия закона, который запрещает склонение женщин к аборту. Своим мнением она поделилась в интервью KP.RU.
Костюк уточнила, что в ЕАО был принят закон, запрещающий давление на женщин в вопросе прерывания беременности. Она отметила, что сегодня склонять к аборту могут в областных поликлиниках и женских консультациях.
«Это неправильно. И вот сегодня закон этот принят. За склонение женщины к аборту, манипулирование ею к принятию этого решения… за это будет наказание административное», — сказала глава ЕАО.
Костюк подчеркнула, что окончательное решение всегда остается за женщиной. Важно, чтобы она чувствовала поддержку и уверенность в своем будущем. Если она не находит поддержки в семье, то государство должно помочь.
Глава ЕАО добавила, что демография «напрямую связана с качеством жизни». В связи с этим в регионе разработали программу народосбережения.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что демографические проблемы не решаются только запретом абортов. Она добавила, что в некоторых регионах приняли закон, но рождаемость от этого не увеличилась.