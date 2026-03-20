«Помнить, знать и понимать»: глава ЕАО Мария Костюк анонсировала создание Музея жизни

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала о создании Музея жизни. В интервью KP.RU она подчеркнула важность сохранения памяти о каждом подвиге героев.
«Он будет посвящен героям разных лет. Мы хотим показать среду, которая сформировала этих героев, которая нам объясняет, что такое жизнь героя и как ее надо жить. Для страны это важно — помнить, знать и понимать», — сказала глава ЕАО.
Костюк отметила, что музей будет включать шесть залов. Каждый из них будет раскрывать путь героя, начиная с его рождения и заканчивая тем, как окружающая среда сформировала его личность. Она добавила, что экспонаты в каждом зале постепенно будут раскрывать образ героя.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что всех героев страны объединяет готовность ставить интересы Родины превыше всего. Он подчеркнул, что их жизнь является ярким воплощением характера и духа российского народа, его неисчерпаемой силы.