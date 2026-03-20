Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 365-летие Иркутска гостей научат управлять дронами и собирать оружие

Опыт и специальные знания для этого не требуются.

6 и 7 июня на праздновании 365-летия Иркутска городской центр «Патриот» организует несколько интерактивных площадок. Гости смогут попробовать себя в управлении беспилотниками — для этого установят полетную зону с небольшими дронами и технические симуляторы. Опыт и специальные знания не требуются. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды — Иркутск» рассказал директор центра Дмитрий Дорожкин.

— Также для всех желающих проведут уроки по оказанию первой помощи, сборке и разборке оружия. На площадке развернут выставку беспилотников и вооружения, — уточнил спикер.

Кроме того, участников ждут викторины о памятных датах Иркутска. За правильные ответы можно выиграть небольшие призы. Что еще ждет сибиряков во время празднования юбилея — читайте в материале КП-Иркутск.