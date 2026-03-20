На 365-летие Иркутска гостей научат управлять дронами и собирать оружие

6 и 7 июня на праздновании 365-летия Иркутска городской центр «Патриот» организует несколько интерактивных площадок. Гости смогут попробовать себя в управлении беспилотниками — для этого установят полетную зону с небольшими дронами и технические симуляторы. Опыт и специальные знания не требуются. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды — Иркутск» рассказал директор центра Дмитрий Дорожкин.
— Также для всех желающих проведут уроки по оказанию первой помощи, сборке и разборке оружия. На площадке развернут выставку беспилотников и вооружения, — уточнил спикер.
Кроме того, участников ждут викторины о памятных датах Иркутска. За правильные ответы можно выиграть небольшие призы.