На 365-летие Иркутска гостей научат управлять дронами и собирать оружие

6 и 7 июня на праздновании 365-летия Иркутска городской центр «Патриот» организует несколько интерактивных площадок. Гости смогут попробовать себя в управлении беспилотниками — для этого установят полетную зону с небольшими дронами и технические симуляторы. Опыт и специальные знания не требуются. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды — Иркутск» рассказал директор центра Дмитрий Дорожкин.