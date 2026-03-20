Россотрудничество передало более 15 тыс. книг школам и вузам Таджикистана

ДУШАНБЕ, 20 марта. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. экземпляров книг при поддержке Россотрудничества было передано в 2025 году образовательным учреждениям Таджикистана, в 2026 году планируется обратить особое внимание на поставки литературы на русском языке в библиотеки. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель представительства Россотрудничества в республике Андрей Патрушев.
«В прошлом году мы передавали в основном в школьные учебные заведения — как специализированные, допустим, для слабослышащих, слабовидящих, так и в обычные средние общеобразовательные учреждения. Передавали литературу довольно-таки много, мы сделали такой акцент — дошкольные образовательные учреждения, в высшие учебные заведения тоже несколько поставок было. Всего мы, получается, передали более 15 тыс. экземпляров художественной и учебной литературы. При этом передали их в 56 организаций», — сказал он. Для сравнения Патрушев добавил, что в 2024 году было передано чуть более 19 тыс. книг, но в меньшее число учреждений.
«В этом году мы планируем обратить внимание на библиотеки. То есть мы сейчас внимательно изучаем состояние библиотек — городских, Национальной библиотеки, — где что востребовано, какая литература, какую берут, читают, в чем есть потребность. Там уже, естественно, мы делаем акцент в основном на художественной литературе. Хотя, интересно, есть запрос и на научно-популярную литературу. Не на учебники, а скорее на какие-то материалы по биологии, по физике, по химии, носящие такой характер уже не столько учебный, сколько, может быть, просветительский», — подчеркнул глава представительства Россотрудничества.
Патрушев отметил, что Россотрудничество поставляет литературу в школы практически по всем предметам. «Скажу только, что, конечно, потребность мы видим гораздо больше в литературе. К примеру, для понимания могу сказать, что мы в этом году делали опрос школ. Отправляли таблицу, где можно было выбрать интересующую художественную, учебную литературу. Опрашивали все школы, с которыми мы общаемся, сделали такой запрос, получили обратную связь, все это обработали. У нас получилось на запрос что-то порядка 400 тыс. экземпляров требуется», — пояснил собеседник агентства.
«Даже если эти “аппетиты” приземлить к более реальным, я так думаю, что мы бы могли вполне в Таджикистане раздать 100−200 тыс., это запросто. Если бы так уж закрывать потребности, думаю. Но мы бы только этим и занимались, пожалуй. Но у нас еще много других направлений работы», — продолжил он.
Патрушев также сообщил, что Россотрудничество в своей работе в Таджикистане отходит от поставок литературы по русскому языку, так как между РФ и республикой заключено отдельное соглашение по предоставлению учебников русского. «Эти поставки уже начались в 2025 году, будут продолжаться. Этот проект на несколько лет рассчитан. Поэтому потребности в поставке сейчас учебников по русскому языку для школ в принципе нет. Она закрывается другим проектом российским. Поэтому мы сосредоточимся уже на художественной литературе и на других предметах школьных», — рассказал собеседник.
Не только бумажные книги.
Патрушев также информировал, что в этом году в Русском доме в Душанбе планируется открыть библиотеку для всех желающих. «Мы сейчас заканчиваем ее формирование, нашего библиотечного фонда “живых” книг. То есть мы, думаю, в ближайшее время дадим такой анонс — открытие, начало работы нашей библиотеки. По такому принципу абонемента можно прийти, брать литературу, почитать, вернуть. Если удастся, мы еще электронную библиотеку подключим тоже», — сказал он.
В формировании электронной библиотеки может помочь книжный сервис «Литрес», продолжил Патрушев. «Что касается подписок, то уже сейчас прорабатываем — как раз идет переписка с представителями компании “Литрес” о том, чтобы получить у них, скажем так, доступ к библиотеке. У них есть сейчас такая программа, онлайн-библиотека. Это сделано для “живых” библиотек, то есть вы можете у себя в библиотеке подключить эту онлайн-библиотеку. Они дают такую небольшую CRM-систему, в которой вы можете отслеживать заказы именно электронной литературы», — сообщил руководитель представительства Россотрудничества.
«Это, конечно, не бесплатная система, то есть можно такой пакет купить, подключение, и на базе нашей библиотеки Русского дома в Душанбе выдавать не только художественную литературу — “живую”, в бумаге, — но и дать возможность по такому же библиотечному принципу получать литературу художественную в электронном виде. Сейчас мы такие переговоры ведем, посмотрим стоимость данного пакета услуг, если договоримся», — добавил он.
В октябре 2025 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Душанбе признателен Москве за поддержку в подготовке учителей по русскому языку и издание книг для школ республики. Ранее Министерство просвещения России информировало, что в 2025 году школам Таджикистана будет поставлено 800 тыс. учебников для изучения русского языка. Русский язык в Таджикистане закреплен в Конституции в качестве языка межнационального общения. В школах с обучением на таджикском языке русский является обязательным предметом для изучения.