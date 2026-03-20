Politico: Мелони заявила о понимании позиции Орбана по Украине

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони высказалась, что понимает вето коллеги из Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что она поддерживает выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на пять источников из Европы.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони высказалась, что понимает вето коллеги из Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что она поддерживает выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на пять источников из Европы.

Уточняется, что политик заявила о понимании вето венгерского лидера в разговоре со своими партнерами. Она назвала его действия «нормальными» и призналась, что поступила бы также, если бы была в позиции Орбана.

В статье отмечается, что никто из источников не находился в зале заседания, где присутствовали только лидеры, которые позже якобы рассказали о произошедшем третьим лицам.

Представители итальянского правительства отрицают, что Мелони выступила с таким заявлением, говорится в публикации.

Евросоюз якобы уже согласовал выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом 17 марта написало Болгарское национальное радио. Тем не менее официального подтверждения окончательного решения по кредиту нет. По последней информации, Венгрия блокирует кредит в связи с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше