Politico: Мелони заявила о понимании позиции Орбана по Украине

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони высказалась, что понимает вето коллеги из Венгрии Виктора Орбана, несмотря на то, что она поддерживает выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на пять источников из Европы.
Уточняется, что политик заявила о понимании вето венгерского лидера в разговоре со своими партнерами. Она назвала его действия «нормальными» и призналась, что поступила бы также, если бы была в позиции Орбана.
В статье отмечается, что никто из источников не находился в зале заседания, где присутствовали только лидеры, которые позже якобы рассказали о произошедшем третьим лицам.
Представители итальянского правительства отрицают, что Мелони выступила с таким заявлением, говорится в публикации.
Евросоюз якобы уже согласовал выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом 17 марта написало Болгарское национальное радио. Тем не менее официального подтверждения окончательного решения по кредиту нет. По последней информации, Венгрия блокирует кредит в связи с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба».