Глава ЕАО Мария Костюк назвала преимущество женщин-политиков

Губернатор ЕАО Мария Костюк рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», тяжело ли женщине быть в политике.
По заверениям Костюк, быть губернатором для женщины не тяжелее, чем мужчинам в аналогичной должности, так как ответственность у них все равно одинаковая.
При этом Костюк отметила, что женщинам приходится доказывать свою серьезность и право принимать решения в профессиональной сфере, демонстрируя понимание стратегии и умение выстраивать шаги. Однако, по ее мнению, женский подход отличается большей эмпатией, вниманием к социальным вопросам и творческой составляющей.
Она также упомянула свою коллегу-женщину, губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт.
Ранее Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила темы ремонта и строительства образовательных учреждений, включая школы и детские сады.