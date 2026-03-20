Глава ЕАО Мария Костюк назвала преимущество женщин-политиков

Костюк считает, что быть женщиной-губернатором не тяжелее, чем мужчиной на этой должности.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор ЕАО Мария Костюк рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», тяжело ли женщине быть в политике.

По заверениям Костюк, быть губернатором для женщины не тяжелее, чем мужчинам в аналогичной должности, так как ответственность у них все равно одинаковая.

При этом Костюк отметила, что женщинам приходится доказывать свою серьезность и право принимать решения в профессиональной сфере, демонстрируя понимание стратегии и умение выстраивать шаги. Однако, по ее мнению, женский подход отличается большей эмпатией, вниманием к социальным вопросам и творческой составляющей.

Она также упомянула свою коллегу-женщину, губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт.

Ранее Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила темы ремонта и строительства образовательных учреждений, включая школы и детские сады.