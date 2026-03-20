«Элемент внезапности»: Трамп напугал Японию сравнением войны в Иране с Перл-Харбором

Президент США Дональд Трамп встревожил премьер-министра Японии Санаэ Такаити сравнением военной операции в Иране с атакой на Перл-Харбор. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Дональд Трамп вызвал раздражение своим замечанием о нападении на Перл-Харбор во время визита премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в Белый дом», — говорится в материале.
Трамп обсуждал войну с Ираном и упоминал «элемент внезапности» в военных действиях, проводя прямую историческую параллель с Японией.
По данным издания Такаити отреагировала напряженно, выпрямившись в кресле и внимательно наблюдая за своей делегацией.
Такаити в ходе личной встречи с Трампом выразила мнение, что американский лидер является единственным, кто способен установить прочный мир во всем мире. Президент США оставил это утверждение без комментариев.
Ранее США начали переброску более 2 тысяч морских пехотинцев с японского острова Окинава на Ближний Восток. Масштабная передислокация произошла вскоре после того, как Вашингтон начал перемещение системы противоракетной обороны из Южной Кореи.
Военнослужащие США находятся на борту десантного корабля USS Tripoli, базирующегося в японском городе Сасебо. Корабль оснащен для перевозки авиационной группы, в которую входят истребители пятого поколения F-35.
Профессор Университета Мэйкай Тэцуо Котани заявил, что переброска морской пехоты США с японской Окинавы на Ближний Восток может свидетельствовать о планах Вашингтона по захвату иранских островов.
В качестве приоритетных целей эксперт назвал остров Кешм в Ормузском проливе и остров Харк в Персидском заливе.
Как сообщал KP.RU, у побережья японской Окинавы перевернулись лодки, перевозившие около 20 протестующих против строительства военной базы США в районе Хэноко.
В результате двое пострадавших были госпитализированы без сознания и позже скончались. Около десяти человек получили легкие травмы, а несколько участников акции до сих пор числятся пропавшими без вести.