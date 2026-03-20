Губернатор ЕАО Костюк рассказала о сохранении амурских тигров

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк рассказала, что регион активно начал работать для развития туристической отрасли. Об этом глава региона рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
Губернатор ЕАО также рассказала о методах сохранения популяции амурских тигров. По словам Костюк, в регионе сейчас количество амурских тигров заметно выросло. Власти делают для этого все возможное — например, для сохранения полосатых хищников сейчас строится специальный центр.
Она также выразила уверенность, что амурским тиграм комфортно находиться не в тайге, как считают многие, а гулять даже вдоль обычной дороги.
Глава ЕАО также в шутку добавила, что увидеть уссурийского тигра не составляет проблемы, однако убежать от него уже не получится.
Накануне в столичном зоопарке москвичи назвали «королевскую двойню» тигрят Таежкой и Уссури.