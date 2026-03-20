Прокурор поручил организовать международный розыск крабового короля Кана

Сторона обвинения ходатайствует о том, чтобы ГУФСИН по Сахалинской области объявил в международный розыск рыбопромышленника Олега Кана, которого прозвали в СМИ «крабовым королем». Он осужден на 24 года за организацию преступного сообщества, контрабанду живого краба в составе группы и уклонение от налогов. Об этом пишет РИА Новости.
«На основании статей 18.1 и 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации международный розыск Кана поручить ГУФСИН России по Сахалинской области», — передает прокурор в рамках заседания в Приморском краевом суде.
По данным следствия, в 2014—2019 годах Кан и его подельники контрабандой поставляли российских крабов в три страны — Японию, Южную Корею и КНР. За это время они вывезли продукции на 2,6 млрд рублей, используя при этом схему с занижением таможенной стоимости: декларировали по одной цене, а реально продавали по более высокой. Ущерб от неуплаты таможенных сборов обвинение оценивает более чем в 9 млн рублей.
В свою очередь политолог Юрий Коломейцев заявил, что дело сына Олега Кана — Александра — стало сигналом для других контрабандистов.