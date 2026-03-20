Житель Украины по фамилии Жук погиб уже спустя четыре дня после насильной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что подразделения Вооружённых сил Украины в Сумском районе доукомплектовывают украинцами, которые не увидели даже базовую подготовку в учебных частях и на полигонах.
На официальных ресурсах Оржицкого совета (Полтавская область) сообщается об уничтожении Северянами жителя села Онишки Р. Жука, которого 12 марта мобилизовали сотрудники ТЦК и уже через четыре дня его родственникам сообщили о гибели военнослужащего в Сумском районе", — говорится в сообщении.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину. Украинские силовики изъяли служебный автомобиль со следами крови погибшего. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны три сотрудника военкомата, которых задержали.