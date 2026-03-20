Охрана ОКН в Прикамье получит дополнительное финансирование

В первом чтении принят законопроект, расширяющий возможности финансирования охраны объектов культурного наследия (ОКН) в Пермском крае, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Прикамья.
Инициатива, внесённая губернатором Дмитрием Махониным, позволит направлять на эти цели не только федеральные субвенции, но и средства регионального бюджета. Документ предусматривает право региона финансировать государственную охрану памятников истории и культуры, в том числе особо значимых ОКН, расположенных на территории края.
Согласно документу, краевая Инспекция по охране ОКН обязана вносить данные об объектах в единую информационную систему жилищного строительства. Это поможет региону активнее участвовать в федеральной программе по сбору сведений о нуждающихся в восстановлении ОКН. Программа нацелена на выявление объектов, привлекательных для инвесторов, чтобы затем вовлечь их в хозяйственный оборот.
Валерий Сухих, спикер краевого парламента, отметил значимость сохранения исторической идентичности и культурного достояния региона. Он подчеркнул, что законопроект дает дополнительные инструменты для защиты и восстановления важных для прикамцев объектов, а историческая память требует бережного отношения.