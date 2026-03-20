На Таймыре издали детские словари для сохранения долганского языка и культуры

На Таймыре завершён грантовый проект «Мой словарик», направленный на сохранение долганского языка и культуры. Инициатива, поддержанная агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, объединила детей, родителей и носителей языка. В рамках проекта были изданы детские словари и раскраска «Тундровые чудеса», а также проведён цикл мастер-классов для детей и родителей по письму, чтению и говорению в Дудинке, Норильске, Хатанге и Новорыбной. [caption id= «attachment_362631» align= «alignnone» width= «1179»] Фото: Зоя Ичин-Норбу[/caption] Проект повысил интерес к родному языку, укрепил семейные связи и дал старт новым образовательным кружкам. Автор инициативы Зоя Ичин-Норбу отметила устойчивую мотивацию детей к дальнейшему изучению культуры.