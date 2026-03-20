Anketolog.ru: почти 80% россиян тратят на просмотр видео более часа в день

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Большинство россиян (77%) смотрят видео более часа в день. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Anketolog.ru, которое есть у ТАСС.
В то же время каждый пятый (22%) уделяет просмотру видео от одного до двух часов, каждый четвертый (28%) — от двух до четырех часов, а 27% — от 4 часов в день.
Как отмечается в исследовании, большинство опрошенных (81%) заходят в интернет за контентом практически каждый день, еще 13% — несколько раз в неделю. При этом больше часа в интернете читают 63% опрошенных, из них треть (30%) — от одного до двух часов.
Эксперты также подсчитали, что среди всех платформ лидирует Telegram — за последние три месяца им пользовались 70% опрошенных, «ВКонтакте» — 58%, VK-видео — 52%, Rutube — 43%, YouTube — 42%. Telegram лидирует и по частоте использования: 77% пользуются им ежедневно. Соцсети с такой же частотой просматривают 61%, видеохостинги — 55%, говорится в сообщении.
Среди форматов контента лидируют полнометражное кино и сериалы — их предпочитают 62%, короткие видео до 1−2 минут назвали 49%, лонгриды — 47%, видео от 2 до 20 минут — 47%. Длинные видео смотрят 29%, мемы и смешные картинки — 26%. Подкасты слушают 19%, прямые эфиры и стримы — 15%.
Согласно опросу, 43% россиян готовы оплачивать подписку на онлайн-кинотеатры, почти столько же (42%) пока не готовы тратить деньги на контент. Среди тех, кто готов платить, на втором месте — покупка курсов и вебинаров (14%), 9% готовы платить за доступ к контенту без рекламы, 6% — за эксклюзивные видео от блогеров.
Источники новостей.
Основными источниками новостей для опрошенных являются телевидение и телеграм-каналы ведомств и СМИ (по 45%). Треть россиян (32%) просматривают ленту в соцсетях, чтобы быть в курсе событий, 28% обращаются к отечественным новостным сайтам. Официальным телеграм-каналам доверяют 30%, телевидению — 24%, новостным сайтам — 17%.
Опрос проходил с 12 по 14 марта, в нем приняли участие 1,8 тыс. россиян, которые потребляют цифровой контент.