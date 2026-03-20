hh.ru: Москва не вошла в топ-10 самых перспективных регионов для трудоустройства

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Татарстан занял первое место в рейтинге самых перспективных регионов РФ для трудоустройства по итогам первого квартала этого года, а Москва расположилась на одиннадцатой строчке. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства в I квартале 2026 года. Республика Татарстан — 1, Москва — 11», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что Татарстан находится в тройке лидеров по перспективности трудоустройства уже второй год подряд. Медианная зарплата в республике составляет 80 тыс. рублей, что в несколько раз превышает прожиточный минимум (16 тыс. рублей). Уровень безработицы составляет в регионе 1,7%, следует из материалов.
На втором месте в исследовании оказалась Республика Башкортостан, на третьем — Амурская область.
Санкт-Петербург в рейтинге регионов РФ по перспективности трудоустройства в первом квартале этого года занял восьмое место, Московская область — 19-е, говорится в исследовании.
Уточняется, методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.