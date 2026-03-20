Автоэксперт Кадаков назвал точный момент, когда менять зимние шины

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал aif.ru, когда следует на машине менять зимние шины на летние.
«На самом деле, всё довольно просто: это зависит от погоды. Например, у меня сейчас автомобиль на летних шинах, и днём я на нём спокойно езжу. Когда тепло — плюс 10−15 °C — это абсолютно нормально, никаких проблем нет. Современные летние шины неплохо работают даже при нулевой температуре, как это ни странно для многих. Но при одном важном условии: на сухом и не обледенелом асфальте», — отметил Кадаков.
Проблемы начинаются, акцентировал эксперт, когда на дорогах появляется грязь, вода.
«В околонулевых температурах на мокрой дороге летние шины работают очень плохо. Поэтому, если у человека один автомобиль и он живёт в центральной части России, то менять шины пока рано. Впереди могут быть снег и заморозки. Эстакады и мосты продуваются ветром и обмерзают в первую очередь — это самые опасные места. Также наледь часто образуется на открытых участках дорог, проходящих по полю или возвышенности. А если в таком месте ещё и поворот, опасность возрастает вдвойне», — сказал Кадаков.
Поэтому менять «резину» стоит, когда среднесуточная температура устойчиво держится на уровне 5−7 °C тепла, рекомендовал эксперт.
«То есть, если ночью около нуля, а днём — плюс 10−15 °C. Ничего страшного не случится, если автомобилист переедет на зимних шинах в уже стабильно тёплую погоду. Главное — не носиться на них, как на летних, с ними ничего не сделается», — подытожил Кадаков.