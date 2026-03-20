Автоэксперт Кадаков назвал точный момент, когда менять зимние шины

«В околонулевых температурах на мокрой дороге летние шины работают очень плохо. Поэтому, если у человека один автомобиль и он живёт в центральной части России, то менять шины пока рано. Впереди могут быть снег и заморозки. Эстакады и мосты продуваются ветром и обмерзают в первую очередь — это самые опасные места. Также наледь часто образуется на открытых участках дорог, проходящих по полю или возвышенности. А если в таком месте ещё и поворот, опасность возрастает вдвойне», — сказал Кадаков.