Автоэксперт Кадаков назвал точный момент, когда менять зимние шины

Максим Кадаков сказал, когда на машине нужно менять зимние шины на летние. Автоэксперт посоветовал ориентироваться на погоду и здравый смысл.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал aif.ru, когда следует на машине менять зимние шины на летние.

«На самом деле, всё довольно просто: это зависит от погоды. Например, у меня сейчас автомобиль на летних шинах, и днём я на нём спокойно езжу. Когда тепло — плюс 10−15 °C — это абсолютно нормально, никаких проблем нет. Современные летние шины неплохо работают даже при нулевой температуре, как это ни странно для многих. Но при одном важном условии: на сухом и не обледенелом асфальте», — отметил Кадаков.

Проблемы начинаются, акцентировал эксперт, когда на дорогах появляется грязь, вода.

«В околонулевых температурах на мокрой дороге летние шины работают очень плохо. Поэтому, если у человека один автомобиль и он живёт в центральной части России, то менять шины пока рано. Впереди могут быть снег и заморозки. Эстакады и мосты продуваются ветром и обмерзают в первую очередь — это самые опасные места. Также наледь часто образуется на открытых участках дорог, проходящих по полю или возвышенности. А если в таком месте ещё и поворот, опасность возрастает вдвойне», — сказал Кадаков.

Поэтому менять «резину» стоит, когда среднесуточная температура устойчиво держится на уровне 5−7 °C тепла, рекомендовал эксперт.

«То есть, если ночью около нуля, а днём — плюс 10−15 °C. Ничего страшного не случится, если автомобилист переедет на зимних шинах в уже стабильно тёплую погоду. Главное — не носиться на них, как на летних, с ними ничего не сделается», — подытожил Кадаков.