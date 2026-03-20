Прокуратура Болгарии попыталась обжаловать решение не экстрадировать Гречушкина в Ливан: что решил суд

Болгарская прокуратура попыталась обжаловать решение не экстрадировать россиянина Игоря Гречушкина в Ливан по делу о взрыве в Бейруте. Однако суд оставил в силе предыдущее решение. Об этом со ссылкой на адвоката Екатерину Димитрову сообщает РИА Новости.
По ее словам, ранее отказ суда объяснялся недостаточными гарантиями неприменения Ливаном смертной казни.
«Решение было обжаловано прокуратурой. Заседание апелляционного суда состоялось 22 января 2026 года, и суд подтвердил решение первой инстанции», — добавила Гречушкина.
Ранее Димитрова сообщила о том, что болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в Бейруте.
Как сообщал KP.RU, Гречушкин был задержан в Болгарии 16 сентября по подозрению в связи со взрывом в порту Бейрута. Он являлся владельцем судна Rhosus, которое в 2013 году прибыло в Ливан с грузом аммиачной селитры. В 2020 году эта селитра была взорвана на складе.