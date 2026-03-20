В Минусинске предприниматель оформил фиктивный долг и забрал у фирмы автомобиль за 7 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего индивидуального предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве при заключении фиктивных договоров.

Источник: НИА Красноярск

По данным полиции, мужчина оформил договоры аренды транспорта с местной компанией, однако фактически услуги не оказывались. Позже он заявил о якобы возникшей задолженности со стороны фирмы — более 1 млн рублей.

После этого компания передала предпринимателю автомобиль Infiniti в счет «погашения долга» по заниженной стоимости. Как установили оперативники, ранее организация приобрела машину почти за 7 млн рублей.

В результате действий предпринимателя фирме причинен ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевом МВД.