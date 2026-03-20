Сколько денег на продукты тратят казахстанцы

В 4 квартале 2025 года среднедушевые доходы казахстанцев составили 374 297 тенге, а денежные расходы — 338 450 тенге. Больше половины средств у граждан уходит на продовольственные товары.
Согласно данным Бюро национальной статистики, непосредственно на продукты питания и безалкогольные напитки приходится в среднем 163 252 тенге в квартал на человека. Больше всего денег казахстанцы расходуют на мясо и мясопродукты — 58 880 тенге в квартал. Следом идут хлеб и крупа — 23 648 тенге.
Также заметную часть расходов занимают молочные продукты (16 995 тенге), фрукты (14 099 тенге) и овощи (11 089 тенге). На сладости, сахар и кондитерские изделия казахстанцы тратят в среднем 9 881 тенге на человека в квартал, на масла и жиры — 8 699 тенге, а на рыбу и морепродукты — 7 647 тенге.
Расходы на безалкогольные напитки в 4 квартале составили 6 582 тенге на человека, а на яйца — 3 464 тенге. Еще примерно 2 268 тенге пришлось на продукты, которые не входят в какую-то определенную категорию.
В целом, потребительские расходы казахстанцев к 4 кварталу достигли 311 092 тенге на человека. На продукты питания уходит 52,5% этой суммы, на питание вне дома — 2,3%, а на табачную и алкогольную продукцию — 1,5% и 0,6% соответственно.
Важно: указанные суммы могут выглядеть нереалистично небольшими. Причина кроется в методе подсчета. Аналитики берут общую сумму расходов и делят их на всех казахстанцев, даже на тех, кто не употребляет конкретные продукты питания.