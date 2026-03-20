Красноярка перепутала педали и проехала по упавшей на дороге девушке (видео)

В Красноярске девушка несколько метров проехала по дороге под днищем машины после того, как упала под колеса.
Все произошло на улице Судостроительной. Судя по кадрам с камер наблюдения, которые публикует «ЧП Красноярск», девушка хотела перебежать проезжую часть, поскользнулась на скользкой дороге и упала прямо под машину.
За рулем Toyota RAV4 была женщина. Сначала она затормозила, однако затем, предположительно, перепутала педали и нажала на газ. Так авто проехало еще несколько метров с человеком под днищем.
Когда машина остановилась, очевидцы приподняли автомобиль, чтобы вызволить девушку.
Детали произошедшего в Госавтоинспекции обещают сообщить позже.
Социальная реклама.