Красноярка перепутала педали и проехала по упавшей на дороге девушке (видео)

В Красноярске девушка несколько метров проехала по дороге под днищем машины после того, как упала под колеса.

Все произошло на улице Судостроительной. Судя по кадрам с камер наблюдения, которые публикует «ЧП Красноярск», девушка хотела перебежать проезжую часть, поскользнулась на скользкой дороге и упала прямо под машину.

За рулем Toyota RAV4 была женщина. Сначала она затормозила, однако затем, предположительно, перепутала педали и нажала на газ. Так авто проехало еще несколько метров с человеком под днищем.

Когда машина остановилась, очевидцы приподняли автомобиль, чтобы вызволить девушку.

Детали произошедшего в Госавтоинспекции обещают сообщить позже.

