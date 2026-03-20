С экс-директора красноярского Агентства развития бизнеса сняли обвинение в хищении бюджетных денег

Суд признал невиновным в хищении бюджетных средств Александра Граматунова, который возглавлял Агентство развития бизнеса Красноярского края, а затем региональную сеть центров «Мой бизнес». Информация об этом есть на сайте Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
В ноябре 2023 года прокуратура сообщала о том, что суд приговорил руководителя краевого агентства к 3 годам условного наказания за то, что он взял в подотчет со счета организации 6 млн рублей и погасил ими свой личный кредит. В течение 1,5 лет эта сумма была возвращена. Несмотря на это, следователи возбудили уголовное дело о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Адвокаты Александра Граматунова подали апелляцию и доказали, что умысла на похищение денег у экс-руководителя агентства не было. Передача денег была официально оформлена, средства были вовремя и в полном объеме возвращены организации задолго до возбуждения уголовного дела.
В итоге приговор в отношении Александра Граматунова отменили, его оправдали в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Наложенный на его имущество арест снят. Также суд признал право экс-руководителя агентства на реабилитацию.
Прокуратура попыталась оспорить это решение в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции, но он лишь подтвердил правильность вынесенного Судебной коллегией по уголовным делам Красноярского краевого суда решения.
