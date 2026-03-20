Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь «Флориды» Бобровский провел 53-й матч «на ноль» в НХЛ

Голкипер не пропустил шайб в матче с «Эдмонтоном».

ОТТАВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сохранил ворота в неприкосновенности в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона».

Встреча завершилась победой «Флориды» со счетом 4:0. Шайбы забросили Сэм Райнхарт (12-я минута), Эй Джей Грир (20), Антон Лунделл (35) и Картер Верхаге (56).

Бобровский отразил 21 бросок по воротам и провел 53-й «сухой» матч в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Ярославом Галаком, занимающим 26-е место в истории лиги. Лидером по этому показателю является канадец Мартин Бродо (125 матчей).

«Флорида» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 71 очко в 68 матчах. «Эдмонтон» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 77 очков после 70 встреч.

В следующем матче «Флорида» в ночь на 21 марта в гостях сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» днем позднее примет «Тампу».