Лукашенко обратился к мусульманам в Беларуси, сказав о веротерпимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к верующим мусульманам в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Так, 20 ноября белорусским лидером были направлены поздравления с праздником Ураза-байрам. Лукашенко сказал, что Ураза-байрам является одним из наиболее почитаемых праздников, который символизирует духовную чистоту, сохранение традиций, преемственность и неразрывность поколений.
Все перечисленные особенности белорусский президент назвал приоритетами, служащими основой мира и согласия. И заметил, что эти качества одинаково близки и понятны людям различных конфессий. Также Лукашенко сказал, чему привержены люди мусульманской конфессии в Беларуси.
— Мусульмане Беларуси пользуются уважением за приверженность строгим нравственным ценностям, поддержание атмосферы веротерпимости и открытости, упрочение семейных традиций и бережное отношение к богатому духовному наследию предков, — подчеркнул глава государства.
Накануне Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Глава Беларуси сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.