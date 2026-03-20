Лукашенко обратился к мусульманам в Беларуси, сказав о веротерпимости

Лукашенко сказал белорусским мусульманам о строгих нравственных ценностях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к верующим мусульманам в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

Так, 20 ноября белорусским лидером были направлены поздравления с праздником Ураза-байрам. Лукашенко сказал, что Ураза-байрам является одним из наиболее почитаемых праздников, который символизирует духовную чистоту, сохранение традиций, преемственность и неразрывность поколений.

Все перечисленные особенности белорусский президент назвал приоритетами, служащими основой мира и согласия. И заметил, что эти качества одинаково близки и понятны людям различных конфессий. Также Лукашенко сказал, чему привержены люди мусульманской конфессии в Беларуси.

— Мусульмане Беларуси пользуются уважением за приверженность строгим нравственным ценностям, поддержание атмосферы веротерпимости и открытости, упрочение семейных традиций и бережное отношение к богатому духовному наследию предков, — подчеркнул глава государства.

Накануне Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Глава Беларуси сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.

Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
