Дмитрий Дюжев покинул Братск после двух месяцев съемок фильма «Однажды в Сибири»

IrkutskMedia, 20 марта. Съёмочная группа фильма «Однажды в Сибири» (18+) завершила работу в Братске и покинула город сегодня после двух месяцев съёмок. Актёр Дмитрий Дюжев выразил благодарность местным жителям за тёплый приём и поддержку, сообщает пресс-служба аэропорта Братска.
Перед вылетом артист дал короткое интервью пресс-службе аэропорта, в котором подчеркнул впечатления от города. По его словам, особое внимание привлекли природные пейзажи, мощь местной гидроэлектростанции и уровень развития горнолыжной инфраструктуры.
Режиссёром картины выступает Андрей Паюков, уроженец Братска, ранее снявший фильм «Подвал господина Гринберга» (18+). В новом проекте задействован широкий актёрский состав, включая Евгения Сидихина, Игоря Жижикина, Лукерью Ильяшенко, Стаса Барецкиго, Стаса Ярушина и Кирилла Кузнецова.
Ранее актеры Дмитрий Дюжев, Стас Барецкий, Лукерия Ильяшенко, Кирилл Кузнецов, Станислав Ярушин посетили Братскую ГЭС и поделились своими впечатлениями от Увиденного. Как стало известно из поста на личной странице Лукерии Ильяшенко в соцсетях, мастера сцены остались в восторге от увиденного. Братская ГЭС поразила актеров своим грандиозным масштабом. Лукерия впервые смогла оценить с близкого расстояния чудеса инженерного искусства, которые воплотились в данном объекте энергетики.