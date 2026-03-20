В Новосибирской области новые очаги пастереллеза не выявляют уже 15 дней

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Выявление новых очагов пастереллеза в Новосибирской области прекратилось 15 дней назад. Это подтверждает эффективность мер по борьбе с заболеванием, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников.
«Пятнадцатый день на территории Новосибирской области не выявляется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Это подтверждает эффективность строгих мер, которые мы предпринимаем. Конечно, для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация. Однако все применяемые меры законны и полностью соответствуют требованиям нормативных актов РФ и правительства Новосибирской области, а также ветеринарным правилам», — написал глава региона.
Травников добавил, что для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания, который мы уже достигли в течение последних двух недель, крайне важно завершить все необходимые мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания.
«Для поддержки людей, оказавшихся в такой сложной жизненной ситуации, разработаны комплексные меры. Сегодня выплачиваются компенсации за изъятый скот, оказывается дополнительная соцподдержка в связи с утратой семейного дохода — в течение девяти месяцев граждане будут получать существенную материальную поддержку из бюджета региона. Также будет оказана поддержка на приобретение молодняка для восстановления подсобных хозяйств», — рассказал губернатор.
По данным регионального Минсельхоза, всего в Новосибирской области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также с начала года зафиксировано свыше 50 очагов бешенства. В очагах пастереллеза проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Ситуация затронула порядка 170 личных подсобных хозяйств, или 0,6% всех хозяйств региона. По данным управления ветеринарии региона, пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки заболевания там назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. На всей территории области введен режим чрезвычайной ситуации.
