Эксперт рассказал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на запчасти

Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту стоимости авиазапчастей, которые поставляются в Россию из стран этого региона. В результате стоит ожидать повышения цен на билеты, заявил в интервью РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
«Конфликт на Ближнем Востоке действительно создает серьезный риск для цепочек поставки авиазапчастей. Идет рост операционных расходов авиакомпаний, ведь нарушение поставок ведет к удлинению сроков ремонта и обслуживанию самолетов, а также к дефициту запчастей», — сказал эксперт.
Авиакомпании будут вынуждены искать новых поставщиков из других стран, что приведет к росту издержек — изменятся логистические цепочки. Либо компаниям придется выводить из эксплуатации самолеты, которые будут простаивать в ожидании нужных компонентов. Это негативно отразится на выручке перевозчиков, и они начнут повышать стоимость билетов.
«Эти дополнительные издержки в конечном счете будут переложены на пассажиров через повышение тарифов. До начала конфликта Россия заказывала авиазапчасти через ОАЭ, а также некоторые российские авиакомпании проводили обслуживание двигателей самолетов в Иране. Если ситуация на Ближнем Востоке останется напряженной на длительный период времени, то России придется искать альтернативные маршруты для перевозки деталей, например, Китай и страны Средней Азии, что приведет к конечному подорожанию авиабилетов», — рассказал эксперт.