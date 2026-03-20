От +4 до +14 и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 20 марта будет облачной и ветреной, зато без дождя. А вот по области он местами будет срываться. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 20 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако ветер восточной четверти усилится до 7−12 м/с, а днем его порывы будут достигать 15 м/с. В ночь на 21 марта тоже будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, при ветре северо-восточного направления 9−14 м/с.
На территории Ростовской области в пятницу также прогнозируется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако ветер восточной четверти днем местами будет усиливаться до 15−17 м/с. В ночь на субботу погода изменится: местами пройдут небольшие и умеренные дожди при северо-восточном ветре 9−14 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 20 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до +12 — +14 градусов. В ночь на 21 марта столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, а по южным районам возможно потепление до +15 градусов. В ночь на субботу ожидается от 2 до 7 градусов тепла, при прояснениях возможно похолодание до −2.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
