Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От +4 до +14 и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 марта

От −2 до +15, дождь и ветер обещают синоптики в Ростовской области в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 20 марта будет облачной и ветреной, зато без дождя. А вот по области он местами будет срываться. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 20 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако ветер восточной четверти усилится до 7−12 м/с, а днем его порывы будут достигать 15 м/с. В ночь на 21 марта тоже будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, при ветре северо-восточного направления 9−14 м/с.

На территории Ростовской области в пятницу также прогнозируется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако ветер восточной четверти днем местами будет усиливаться до 15−17 м/с. В ночь на субботу погода изменится: местами пройдут небольшие и умеренные дожди при северо-восточном ветре 9−14 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 20 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до +12 — +14 градусов. В ночь на 21 марта столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, а по южным районам возможно потепление до +15 градусов. В ночь на субботу ожидается от 2 до 7 градусов тепла, при прояснениях возможно похолодание до −2.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.