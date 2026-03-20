Восточная часть и центр Терегана подверглась авиаударам утром 20 марта: подробности

Столица Ирана подверглась нескольким авиаударам утром 20 марта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что звуки взрывов раздавались несколько раз в разных частях города.
«У нас было несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять… Виден дым. Эти авиаудары были в восточной части Тегерана,… затем был один в центре города», — говорится в сюжете.
Одновременно с этим в городе работали системы иранских ПВО.
Вместе с тем сообщалось, что новейший американский F-35 над Ираном был сбит российской С-300. В итоге самолет был продырявлен и в таком покалеченном состоянии еле дотянул до своей ближайшей авиабазы на Ближнем Востоке.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше