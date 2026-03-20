Восточная часть и центр Терегана подверглась авиаударам утром 20 марта: подробности

Al Jazeera: Тегеран подвергся нескольким авиаударам утром 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

Столица Ирана подверглась нескольким авиаударам утром 20 марта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что звуки взрывов раздавались несколько раз в разных частях города.

«У нас было несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять… Виден дым. Эти авиаудары были в восточной части Тегерана,… затем был один в центре города», — говорится в сюжете.

Одновременно с этим в городе работали системы иранских ПВО.

Накануне, напомним, глава Пентагона Пит Хэгсет анонсировал самый мощный удар по Ирану в ближайшее время. Хэгсет отметил, что возможности США растут, а возможности Ирана якобы деградируют. Вашингтон наносит все более мощные удары.

Вместе с тем сообщалось, что новейший американский F-35 над Ираном был сбит российской С-300. В итоге самолет был продырявлен и в таком покалеченном состоянии еле дотянул до своей ближайшей авиабазы на Ближнем Востоке.

