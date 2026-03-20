Леброн Джеймс повторил рекорд по числу матчей в регулярных чемпионатах НБА

Форвард «Лейкерс» провел 1611-й матч в НБА.

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах.

Гостевая игра против «Майами» (134:126) стала для Джеймса 1611-й в турнире. По этому показателю он сравнялся с четырехкратным чемпионом НБА Робертом Пэришем. В игре с «Майами» Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 19 очков при 15 подборах и 10 передачах. Его партнер по команде Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи — 60 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Джеймсу 41 год, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков и проведенных сезонов. Нынешний сезон стал для Джеймса 23-м в НБА.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до конца нынешнего сезона. До завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» проведут 12 игр.

