Леброн Джеймс повторил рекорд по числу матчей в регулярных чемпионатах НБА

Гостевая игра против «Майами» (134:126) стала для Джеймса 1611-й в турнире. По этому показателю он сравнялся с четырехкратным чемпионом НБА Робертом Пэришем. В игре с «Майами» Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 19 очков при 15 подборах и 10 передачах. Его партнер по команде Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи — 60 очков, 7 подборов и 3 передачи.