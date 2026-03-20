В Ростовской области за сутки 19 марта потушили девять пожаров

За сутки, 20 марта в донском регионе произошло девять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ростовской области.
Кроме тушения девяти возгораний пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, что с 1 мая в Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Эти меры призваны предотвратить возникновение лесных и ландшафтных пожаров.
