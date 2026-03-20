Минздрав предложил включить в ОМС профессиональную гигиену полости рта для детей

Министерство здравоохранения РФ работает над законопроектом о включении в ОМС профессиональной гигиены полости рта для детей. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила замминистра ведомства Евгения Котова.
— В настоящее время изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ, — цитирует документ ТАСС.
Нововведение поспособствует раннему выявлению кариеса и снижению необходимости дорогостоящего лечения впоследствии.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что в России пациенты, страдающие ВИЧ и туберкулезом, также могут получить бесплатное лечение.
Кроме того, в программу ОМС добавили 15 позиций высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующие изменения упростят доступ к сложным и дорогостоящим методам лечения.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 февраля сообщил, что средняя сумма, выделенная на лечение пациента в рамках программы ОМС, в этом году выросла до 24 922,9 рубля.