Автоэксперт сказал, что обязательно сделать для подготовки авто к лету

В частности, собеседник издания отметил: если зимой автовладелец не слишком тщательно мыл машину, с наступлением теплых дней стоит устроить ей тщательную мойку. Нужно промыть все полости, особенно дренажные и сливные отверстия. Они находятся в дверях, моторном отсеке, а иногда и за крыльями — туда уходит вода. За зиму эти отверстия часто забиваются листьями и грязью. Их обязательно надо прочистить, чтобы влажный «пирог» из пыли и мусора не оставался в полостях и не провоцировал гниение.