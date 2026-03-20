Автоэксперт сказал, что обязательно сделать для подготовки авто к лету

Автоэксперт Кадаков сказал, что важно сделать при подготовке машины к лету.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал aif.ru, как подготовить машину к летнему сезону.
«На самом деле современный автомобиль в особой подготовке не нуждается, если он находится в исправном состоянии. Но есть несколько вещей, которые я рекомендую сделать», — отметил Кадаков.
В частности, собеседник издания отметил: если зимой автовладелец не слишком тщательно мыл машину, с наступлением теплых дней стоит устроить ей тщательную мойку. Нужно промыть все полости, особенно дренажные и сливные отверстия. Они находятся в дверях, моторном отсеке, а иногда и за крыльями — туда уходит вода. За зиму эти отверстия часто забиваются листьями и грязью. Их обязательно надо прочистить, чтобы влажный «пирог» из пыли и мусора не оставался в полостях и не провоцировал гниение.
Кроме того, тщательно следует почистить салон, добавил эксперт. Как он пояснил, даже самые аккуратные водители за зиму заносят в машину грязь и лишнюю влагу. Коврики и салон стоит вычистить идеально, чтобы внутри было сухо, свежо.
«В остальном, если никаких специальных задач нет, современный автомобиль в дополнительной подготовке не нуждается. При этом весна — лучшее время, чтобы заняться косметическим ремонтом. Если за зиму автомобиль попал в неприятные истории: появился скол на стекле или царапина где-то — самое время привести всё в порядок. Сколы лучше заделать сразу, чтобы они не превратились в трещины, а царапины на металле — обработать, чтобы не пошла ржавчина», — подытожил Кадаков.