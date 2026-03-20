Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Алматы зацвели редкие ирисы

В Алматы в середине марта температура уже поднялась до +15°С. Известный фотограф Дмитрий Доценко отправился в горы и заснял, как цветут ирисы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изумительными кадрами он поделился со своей многочисленной аудиторией.

«Весна пришла! В предгорьях Алматы зацвели ирисы. Это красивый и нежный цветок, в народе его называют синий подснежник, ведь он появляется одним из первых после схода снега, сразу за нашим алатауским шафраном, часто их цветение накладывается друг на друга», — рассказывает фотограф.

Он добавил, что по-научному цветок называется Ирис Колпаковского — его цвет бывает от светло-голубого до темно-фиолетового.

Ирис Колпаковского — это редкое и очень красивое дикорастущее растение, которое считается одной из природных «визитных карточек» юго-востока Казахстана. Если видите такие ирисы в горах — лучше просто сфотографировать: они очень хрупкие и быстро исчезают.

24 февраля Доценко опубликовал серию фотографий алатауских подснежников. Тогда горные цветы Алматы покорили сердца иностранцев.