Под Алматы зацвели редкие ирисы

Изумительными кадрами он поделился со своей многочисленной аудиторией.
«Весна пришла! В предгорьях Алматы зацвели ирисы. Это красивый и нежный цветок, в народе его называют синий подснежник, ведь он появляется одним из первых после схода снега, сразу за нашим алатауским шафраном, часто их цветение накладывается друг на друга», — рассказывает фотограф.
Он добавил, что по-научному цветок называется Ирис Колпаковского — его цвет бывает от светло-голубого до темно-фиолетового.
Ирис Колпаковского — это редкое и очень красивое дикорастущее растение, которое считается одной из природных «визитных карточек» юго-востока Казахстана. Если видите такие ирисы в горах — лучше просто сфотографировать: они очень хрупкие и быстро исчезают.
24 февраля Доценко опубликовал серию фотографий алатауских подснежников. Тогда горные цветы Алматы покорили сердца иностранцев.