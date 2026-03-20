«Не было глубокого осмысления того, чего именно мы хотели достичь этими санкциями или этой войной против России или Ирана [соответственно]. И сегодня Запад вынужден признать, что потерпел неудачу», — сказал экс-советник НАТО.
Бо добавил, что теперь Иран и Россия фактически руководят ситуацией. Он уточнил, что Запад «утратил контроль над происходящим». Полковник отметил поражение США в Иране как в оперативном, так и стратегическом плане.
Ранее США выдали лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Данный документ не распространяется на другие операции, включая сделки с Ираном.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что снятие США ограничений с российской нефти фактически признает ключевую роль России в обеспечении стабильности мирового рынка. Запад признает неэффективность антироссийских санкций.