На Дону с 1 мая вводится особый противопожарный режим

С 1 мая 2026 года в Ростовской области будет действовать особый противопожарный режим, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дончанам запретят на время действия режима разводить костры, сжигать мусор и сухостой.
«Главам муниципалитетов совместно с полицией поручил активнее заниматься профилактикой пожаров, особенно там, где причиной может стать поведение людей», — добавил Слюсарь, подчеркнув, что при необходимости для профилактики нарушений разрешается привлекать участковых.
Ранее сообщалось, что два пенсионера погибли на пожарах в Ростовской области.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше