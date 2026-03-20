Теплые и солнечные выходные ждут нижегородцев

Теплая и солнечная погода ожидается в Нижнем Новгороде в эти выходные, 21−22 марта. Такие данные приводит сервис Яндекс Погода.
В субботу, 21 марта, весь день будет солнечно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +6 градусов, вечером — до +3.
В воскресенье, 22 марта, температура воздуха составит +9 градусов, вечером упадет до +6. Будет малооблачно, без осадков.
А в Волгоградскую область придут дожди и порывистый ветер, пишет «Волгоградская правда».
