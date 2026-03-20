Без электричества останутся десятки многоквартирных домов: отключения света в Ростове на 20 марта

В пятницу, 20 марта, в Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света, которые затронут десятки адресов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где не будет света в этот день.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;
— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;
— улица Грекова, 3−35 и 4−34;
— улица Полторацкого, 91−119;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих домах:
— улица Портовая, 398, 416;
— проспект Кировский, 46−48.
С 9:00 до 15:00 ресурс не будут подавать в несколько строений:
— улица Станиславского, 89А, 89/12, 91, 122, 124, 126;
— улица Чехова, 13А;
— проспект Соколова, 6Е, 18.
