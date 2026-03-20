Без электричества останутся десятки многоквартирных домов: отключения света в Ростове на 20 марта

Энергетики обнародовали адреса, где 20 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 марта, в Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света, которые затронут десятки адресов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где не будет света в этот день.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;

— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;

— улица Грекова, 3−35 и 4−34;

— улица Полторацкого, 91−119;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих домах:

— улица Портовая, 398, 416;

— проспект Кировский, 46−48.

С 9:00 до 15:00 ресурс не будут подавать в несколько строений:

— улица Станиславского, 89А, 89/12, 91, 122, 124, 126;

— улица Чехова, 13А;

— проспект Соколова, 6Е, 18.

