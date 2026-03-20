В Волгограде остановили движение по мосту на Тулака

В прошлом году на путепроводе завершили подготовительные работы в подмостовом пространстве, а также укрепили откосы. В этом году основная часть ремонта коснется проезжей части. Дорожные рабочие отремонтируют пролеты, заменят консольные участки и опоры, заделают деформационные швы и положат новый асфальт. На перекрытом участке также «освежат» железобетонные поверхности и архитектурные элементы — стелы.