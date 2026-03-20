Любовь Успенская может заработать более 85,5 млн рублей за один концерт в Москве

Королева русского шансона Любовь Успенская может заработать свыше 85,5 млн рублей на продаже билетов на свой юбилейный концерт, сообщает РИА Новости.
Певица отметит 55-летие творческой деятельности концертом «Люба Успенская. 55 лет на сцене» 29 марта на площадке Live Арена.
Согласно данным агентства, стоимость билетов варьируется в широком диапазоне. Самые доступные места в дальних секторах стоят от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Билеты ближе к сцене обойдутся зрителям от 4 до 7 тысяч рублей. В партере цены начинаются достигают 20 тысяч рублей.
Для более комфортного просмотра предусмотрены лаунж-зоны и премиум-боксы стоимостью около 16 тысяч рублей. Также доступны ложи за 380 тысяч рублей, рассчитанные на 19 человек — приобрести их можно только полностью, и часть из них уже выкуплена.
Вместимость Live Арена составляет около 11 тысяч зрителей. За десять дней до концерта было реализовано примерно 78% билетов. По оценке РИА Новости, в случае полного аншлага доход от продаж может превысить 85,5 млн рублей — без учета расходов на организацию мероприятия.
В юбилейном концерте примут участие специальные гости, среди которых Jakone, Kiliana, Брендон Стоун и Людмила Соколова. Артистка исполнит свои главные хиты и подготовит сюрпризы для зрителей.
Любовь Успенская считается одной из самых популярных исполнительниц жанра шансона и городского романса. За свою карьеру она выпустила более десяти альбомов, а среди её известных песен — «По полюшку», «Пропадаю я» и «Поёт гитара».
Напомним, в прошлом году в 2025 году самой востребованной и высокооплачиваемой певицей российской эстрады стала Надежда Кадышева, зарабатывающая не менее 50 млн рублей за выступление, сообщил Виктор Дробыш. На втором месте — Сергей Шнуров с гонораром около 30 млн рублей, а замыкает тройку лидеров Филипп Киркоров с 25 млн за выступление.