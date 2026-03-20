Административная амнистия в Казахстане: кому спишут долги и вернут права?. Если у граждан сформируется мнение, что долги можно не платить, так как их в будущем могут списать, это создаст риски как для банковской системы, так и для государства. Кроме того, возникает вопрос справедливости: добросовестные граждане могут почувствовать себя обманутыми, что негативно скажется на уровне доверия в обществе. Банки, в свою очередь, могут понести убытки, что приведёт к росту процентных ставок по кредитам и ужесточению требований.