«Вы кто такой?»: чиновника уличили в высокомерии при общении с подчиненными в Павлодаре

В Павлодаре чиновника рекомендовали наказать за высокомерное общение с подчиненными. На Совете по этике оказался заместитель руководителя департамента юстиции Айдын Саменкулов, передает «Ирбис TV».

Источник: Nur.kz

Айдын Саменкулов работает заместителем руководителя регионального департамента юстиции уже 4 года. На Совете по этике разобрали его взаимоотношения с подчиненными, которые предоставили диктофонную запись с одного из совещаний.

Член Совета по этике Департамента по делам госслужбы по Павлодарской области Амангельды Хамзин отметил, что в записи нет матов, но есть высокомерие со стороны чиновника: «Вы кто такой?», «Вас как зовут?» — 10 раз спрашиваете одно и то же. Это не подходит для государственного служащего.

Служебное расследование показало неэтичность поведения чиновника. Айдын Саменкулов вину свою отрицает, указывая, что пожаловались на него лишь сотрудники одного отдела, в то время как в другом его хвалят. Он считает, что для этого есть причины и недавно прошел стажировку в Бельгии, где ему предложили новую работу.

Чиновнику посоветовали с женщинами не ругаться и вести себя в коллективе более сдержанно. В итоге ему рекомендовано вынести строгий выговор.