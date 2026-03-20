«Она была рядом»: Волочкова рассказала о трепетной заботе Пугачевой после операции

Певица Алла Пугачева поддержала балерину Анастасию Волочкову после операции на сустав. По словам прима-балерины, певица связывалась с ней, писала сообщения и подбадривала в период восстановления.

— Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остается человеком, — рассказала балерина.

Волочкова также подчеркнула в беседе со StarHit, что давно дружит с Пугачевой и ценит ее поддержку. Она добавила, что считает артистку важным человеком в своей жизни и отметила их схожее отношение к сцене и зрителям.

18 февраля в Telegram-канале Shot писали, что балерина стала пациенткой клиники St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. При этом местные часто жалуются на эту клинику. Они утверждают, что там не работает рентген, медсестры не ухаживают за больными, лаборанты путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать места для бездомных.

Ранее Волочкова рассказала, что у нее остался лишь короткий отдых между сезонами и она хочет провести его в Европе. Она уточнила, что серьезных заболеваний у нее нет и все разговоры об этом — лишь вымысел.