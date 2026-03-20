В 2026 году приступят к реставрации Гостиного двора в Кунгуре

Проект предусматривает масштабные работы по восстановлению исторического здания.

Источник: Комсомольская правда

Реставрационные работы Гостиного двора в Кунгуре планируют начать в этом году. Предварительно будет проведена конкурсная процедура для выбора подрядчика, сообщает издание «Текст» со ссылкой на Министерство строительства Пермского края.

Ранее минфин Прикамья перенес плановое финансирование проекта на 2027−2028 годы. В Минстрое пояснили, что данное решение согласуется с проектом организации строительства, разработанным на основании проектно сметной документации.

В рамках реставрации запланированы масштабные работы: ремонт фундаментов, устранение трещин в кладке, переустройство перекрытий цокольного и чердачного этажей, восстановление лепнины и прочее.

Отметим, что Гостиный двор в Кунгуре возведен во второй половине XIX века по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Он является знаковым объектом и символом дореволюционный купеческий облик города.