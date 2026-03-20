В 2026 году приступят к реставрации Гостиного двора в Кунгуре

Реставрационные работы Гостиного двора в Кунгуре планируют начать в этом году. Предварительно будет проведена конкурсная процедура для выбора подрядчика, сообщает издание «Текст» со ссылкой на Министерство строительства Пермского края.
В рамках реставрации запланированы масштабные работы: ремонт фундаментов, устранение трещин в кладке, переустройство перекрытий цокольного и чердачного этажей, восстановление лепнины и прочее.
Отметим, что Гостиный двор в Кунгуре возведен во второй половине XIX века по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Он является знаковым объектом и символом дореволюционный купеческий облик города.