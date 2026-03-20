В Иркутской области за год вдвое выросло число детей с ВИЧ

На начало 2026 года в Приангарье живут 32 084 человека с ВИЧ. Показатель остается высоким — 1379 случаев на 100 тысяч населения. Но есть и позитивная динамика, в 2025 году заболеваемость снизилась почти на 10% по сравнению с 2024. Информация об этом представлена в ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.