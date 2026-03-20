В Иркутской области за год вдвое выросло число детей с ВИЧ

На начало 2026 года в Приангарье живут 32 084 человека с ВИЧ. Показатель остается высоким — 1379 случаев на 100 тысяч населения. Но есть и позитивная динамика, в 2025 году заболеваемость снизилась почти на 10% по сравнению с 2024. Информация об этом представлена в ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.
— Тревожная тенденция — рост числа инфицированных детей. В 2025 году выявили 34 несовершеннолетних с ВИЧ. Это в два раза больше, чем годом ранее (17 детей). Среди подростков 15−17 лет в 80% случаев заражение произошло половым путем. Среди детей младшего возраста инфекция пришла от матери (73,7%). Почти треть случаев — с неуточненными обстоятельствами заражения, — говорится в докладе.
На конец года антиретровирусную терапию получал 501 ребенок. Власти планируют усилить профилактику. Врачей продолжат обучать ранней диагностике и работе с ВИЧ-инфицированными беременными и детьми. Полиции рекомендовали включить в профилактическую работу с подростками темы ВИЧ и наркотиков. Муниципалитеты должны следить за соблюдением прав детей с ВИЧ, в том числе освобождать их семьи от платы за детский сад.
