Житель Ачинска добился возращения долга за аренду автомобиля

Роспотребнадзор по Красноярскому краю помог жителю Ачинска вернуть залог за аренду автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Управления. По телефону мужчина договорился о прокате машины с компанией. Стоимость аренды составила 2 900 рублей, но при этом требовалось оставить 5 000 рублей залога. Горожанин перевел деньги.
После возврата автомобиля он неоднократно пытался решить вопрос возврата залога, но деньги ему не вернули. Тогда ачинец обратился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить претензию. После получения претензии компания полностью вернула потребителю сумму.