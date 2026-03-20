Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ачинска добился возращения долга за аренду автомобиля

После официальной претензии мужчине вернули залог за каршеринг.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор по Красноярскому краю помог жителю Ачинска вернуть залог за аренду автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Управления. По телефону мужчина договорился о прокате машины с компанией. Стоимость аренды составила 2 900 рублей, но при этом требовалось оставить 5 000 рублей залога. Горожанин перевел деньги.

После возврата автомобиля он неоднократно пытался решить вопрос возврата залога, но деньги ему не вернули. Тогда ачинец обратился в Роспотребнадзор, где ему помогли составить претензию. После получения претензии компания полностью вернула потребителю сумму.