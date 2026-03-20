Реальную скорость мобильного интернета могут теперь узнать волгоградцы

Волгоградцы теперь могут в один клик проверить, насколько быстро работает мобильный интернет. Яндекс выпустил приложение для сервиса Интернетометр — оно показывает 3 главных параметра связи: скорость скачивания, скорость загрузки и время задержки в миллисекундах.
На основе этих данных сервис подскажет, в каком качестве можно посмотреть видео. Простой пример: хватит ли текущей скорости для просмотра без зависаний или лучше выбрать настройки попроще.
В будущем в приложении появится расширенный режим измерений. Он будет полезен техническим специалистам, которые настраивают интернет-соединение. Также у провайдеров проводной и беспроводной связи появится личный кабинет. Там они смогут отслеживать замеры в зоне своего покрытия.
Ранее сообщалось, что не все импортные смартфоны смогут работать в России.