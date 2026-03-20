Мусульмане Красноярского края празднуют Ураза-байрам

20 марта в Красноярской соборной мечети прошла праздничная молитва в честь праздника Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Рано утром на массовое мероприятие собрались несколько тысяч верующих.
По традиции, к пришедшим с проповедью обратился муфтий Красноярского края Гаяз-хазрат Фаткуллин. Также мусульман с праздником разговения поздравил руководитель администрации губернатора региона Сергей Пономаренко.
«Истинные приверженцы ислама строят жизнь в нашем крае на принципах добрососедства и сотрудничества, гражданского и межрелигиозного согласия. Мусульманская община воплощает эти ценности в конкретных делах, вместе с представителями других верований. В Год единства народов России, объявленный президентом нашей страны Владимиром Путиным, представители всех вероисповеданий, населяющих наш край демонстрируют, что наша многонациональность и многоконфессиональность это наша сила», — написал Сергей Пономаренко в своих соцсетях.
Напомним, в Красноярске есть только одна мечеть — на проспекте Металлургов, 65. Общественность неоднократно поднимала вопрос о том, что недостаток мусульманских молитвенных сооружений приводит к неудобствам для всех горожан и нагнетает обстановку в обществе. Дело в том, что в дни больших праздников приходится организовывать схемы подвоза людей, запускать шаттлы с перехватывающих парковок, отменять остановку общественного транспорта. Все это приводит к серьезным дорожным проблемам в районе с большим трафиком транспорта.
В то же время депутат ЗС Елена Пензина отметила, что в этом году на Ураза-Байрам у мечети «стало заметно лучше по организации».
«Наконец-то появился порядок: выставили ограждения и даже автобусы, потоки людей разделены, никто уже не ходит хаотично по проезжей части. Сотрудники ДПС регулируют движение на ключевых развязках — и это реально работает, потому что машины не стоят из-за бесконечных светофоров, а пешеходы спокойно переходят. Отдельный плюс — транспорт. Запретили парковку у мечети, но при этом сделали нормальную альтернативу: автобусы до перехватывающих парковок. И, судя по количеству машин там, люди этой возможностью пользуются. Плюс стало заметно больше патрулей — в целом ощущается больше контроля и безопасности. И очень удачное решение — перенести праздничную молитву на более раннее утро. Уже к 8:30 всё фактически завершилось, без скопления людей и перегрузки города на полдня. Пока это ещё не “на отлично”, но по сравнению с прошлым годом — большой шаг вперёд. Видно, что организацией мероприятия начали заниматься», — рассказала парламентарий в своих соцсетях.
