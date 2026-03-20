Мусульмане Красноярского края празднуют Ураза-байрам

«Наконец-то появился порядок: выставили ограждения и даже автобусы, потоки людей разделены, никто уже не ходит хаотично по проезжей части. Сотрудники ДПС регулируют движение на ключевых развязках — и это реально работает, потому что машины не стоят из-за бесконечных светофоров, а пешеходы спокойно переходят. Отдельный плюс — транспорт. Запретили парковку у мечети, но при этом сделали нормальную альтернативу: автобусы до перехватывающих парковок. И, судя по количеству машин там, люди этой возможностью пользуются. Плюс стало заметно больше патрулей — в целом ощущается больше контроля и безопасности. И очень удачное решение — перенести праздничную молитву на более раннее утро. Уже к 8:30 всё фактически завершилось, без скопления людей и перегрузки города на полдня. Пока это ещё не “на отлично”, но по сравнению с прошлым годом — большой шаг вперёд. Видно, что организацией мероприятия начали заниматься», — рассказала парламентарий в своих соцсетях.