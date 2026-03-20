VI Байкальский экологический диктант пройдет в Приангарье 15 апреля

IrkutskMedia, 20 марта. 15 апреля очно пройдет VI Байкальский экологический диктант (12+) на площадках Иркутской области. С 2021 года в пяти состоявшихся диктантах поучаствовали свыше 40 тысяч человек из 33 регионов, включая новые территории РФ.
Как сообщается на официальном сайте Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, главной площадкой мероприятия станет Лимнологический институт Сибирского отделения РАН. Диктант посвятили 30-летию присвоения озеру Байкал статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и Году байкальской нерпы.
Научные консультанты проекта — Андрей Федотов, директор ЛИ СО РАН, доктор геолого-минералогических наук и Елена Дзятковская. Автор текста — Алиса Журавлева, креативный директор Исполнительной дирекции ЦС ВООП. Текст будет содержать информацию об уникальной ценности озера Байкал, природном и культурно-историческом наследии и традициях многонационального народа Байкальского региона.
Проект реализуется при поддержке Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, Правительства Иркутской области, министерства образования Иркутской области, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерства культуры Иркутской области, Научного совета по проблемам экологического образования РАО, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Иркутской области.
