Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство

В Перечень объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства» включены следующие цифровые системы:
Веб-портал «цифрового правительства»;
Шлюз «цифрового правительства»;
Цифровая система «Государственная база данных “Физические лица”»;
Цифровая система «Государственная база данных “Юридические лица”»;
Цифровая система «Государственная база данных “Е-лицензирование”»;
Цифровая система «Платежный шлюз “цифрового правительства”»;
Цифровая система «Адресный регистр»;
Цифровая система «Интегрированная информационная система центров обслуживания населения»;
Цифровая система «Интранет-портал государственных органов Республики Казахстан»;
Единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;
Цифровая система «ЗАГС»;
Цифровая система «Регистр движимого имущества»;
Цифровая система «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»;
Цифровая система «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде»;
Автоматизированная цифровая система «Государственный земельный кадастр»;
Цифровая система «Мобильное правительство»;
Программное обеспечение «Платформа “ASHYQ” (программа для электронно-вычислительной машины)»;
Цифровая система «Е-обращение»;
Цифровая система «Единый электронный архив документов»;
Интегрированная цифровая система управления персоналом «Е-қызмет»;
Единая цифровая система юридической помощи «Е-заң көмегі»;
Цифровая система «Единая нотариальная информационная система»;
Цифровая система «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия “Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан”»;
Цифровая система технического регулирования «Е-КТРМ»;
Цифровая система «Единый государственный кадастр недвижимости»;
Цифровая система централизованного сбора и хранения информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
Цифровая система «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;
Цифровая система «Корневой удостоверяющий центр Республики Казахстан»;
Цифровая система «Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан»;
Цифровая система «Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан»;
Цифровая система «Доверенная третья сторона Республики Казахстан».
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.