Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 марта 2026 года утвержден Перечень объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Перечень объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства» включены следующие цифровые системы:

  • Веб-портал «цифрового правительства»;

  • Шлюз «цифрового правительства»;

  • Цифровая система «Государственная база данных “Физические лица”»;

  • Цифровая система «Государственная база данных “Юридические лица”»;

  • Цифровая система «Государственная база данных “Е-лицензирование”»;

  • Цифровая система «Платежный шлюз “цифрового правительства”»;

  • Цифровая система «Адресный регистр»;

  • Цифровая система «Интегрированная информационная система центров обслуживания населения»;

  • Цифровая система «Интранет-портал государственных органов Республики Казахстан»;

  • Единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;

  • Цифровая система «ЗАГС»;

  • Цифровая система «Регистр движимого имущества»;

  • Цифровая система «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»;

  • Цифровая система «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде»;

  • Автоматизированная цифровая система «Государственный земельный кадастр»;

  • Цифровая система «Мобильное правительство»;

  • Программное обеспечение «Платформа “ASHYQ” (программа для электронно-вычислительной машины)»;

  • Цифровая система «Е-обращение»;

  • Цифровая система «Единый электронный архив документов»;

  • Интегрированная цифровая система управления персоналом «Е-қызмет»;

  • Единая цифровая система юридической помощи «Е-заң көмегі»;

  • Цифровая система «Единая нотариальная информационная система»;

  • Цифровая система «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия “Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан”»;

  • Цифровая система технического регулирования «Е-КТРМ»;

  • Цифровая система «Единый государственный кадастр недвижимости»;

  • Цифровая система централизованного сбора и хранения информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

  • Цифровая система «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан»;

  • Цифровая система «Корневой удостоверяющий центр Республики Казахстан»;

  • Цифровая система «Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан»;

  • Цифровая система «Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан»;

  • Цифровая система «Доверенная третья сторона Республики Казахстан».

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.