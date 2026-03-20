Минусинский предприниматель подозревается в фиктивных договорах на 7 млн рублей

В Минусинске полицейские выявили факт мошенничества при заключении фиктивных договоров на сумму около 7 млн рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что 54-летний индивидуальный предприниматель заключил фиктивные договоры на предоставление одной из местных фирм транспортных средств в аренду.
«Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемый позже выставил фирме искусственную задолженность за якобы неисполнение договорных обязательств общей суммой более миллиона рублей. После это организацией было принято решение о передаче предпринимателю автомобиля Infiniti в счет погашения задолженности по заниженной стоимости. Оперативники установили, что ранее фирма приобрела машину почти за 7 миллионов рублей», — уточнили в полиции.
Таким образом, предприниматель причинил компании материальный ущерб в особо крупном размере.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.