Минусинский предприниматель подозревается в фиктивных договорах на 7 млн рублей

«Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемый позже выставил фирме искусственную задолженность за якобы неисполнение договорных обязательств общей суммой более миллиона рублей. После это организацией было принято решение о передаче предпринимателю автомобиля Infiniti в счет погашения задолженности по заниженной стоимости. Оперативники установили, что ранее фирма приобрела машину почти за 7 миллионов рублей», — уточнили в полиции.